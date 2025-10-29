Darek Pala – Il Giardino dietro casa Ogród za domem

Galleria Vittoria di Roma inaugura mercoledì 5 novembre alle ore 18.00 la tappa italiana della mostra itinerante “Il giardino dietro casa” dell’artista polacco Darek Pala, a cura di Tiziano M. Todi, con il patrocinio dell’Istituto Polacco di Cultura a Roma e di Fundacja Pala Art Projects. Per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

