Dardust pubblica l’EP Sunset On M 2025 continua il tour nei teatri

Dardust pubblica l’EP Sunset On M. 2025 per celebrare il decimo anniversario dell’omonimo brano che ha consacrato la carriera dell’artista con quattro nuove versioni strumentali. Fuori oggi Sunset On M. 2025 (INRIUniversal Music), l’EP celebrativo per il decimo anniversario dell’omonimo brano. Sunset on M. è composto da quattro tracce che propongono nuove versioni strumentali del pezzo che ha dato il via alla carriera di Dardust, pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati in Italia, artefice di uno stile personalissimo e innovativo. «Dieci anni fa, esattamente, il mio nome Dario e Stardust (alter ego di David Bowie) si sono uniti dando vita a Dardust: un alter ego immaginato come un esploratore che, a bordo della sua astronave-pianoforte, si lancia oltre lo spazio e il tempo per cercare nuove traiettorie sonore» – Dardust. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

