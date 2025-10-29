Danneggia un bus con il martellino frangivetri e ruba il giubbotto del conducente | arrestato

FIRENZE – Nel tardo pomeriggio di ieri (28 ottobre) i carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Firenze sono intervenuti in viale Benedetto Croce, alla fermata di un autobus di linea, dove i militari hanno identificato l’autista del mezzo, dipendente della società Autolinee Toscane, il quale ha riferito che, al termine della corsa e dopo aver fatto scendere i passeggeri, aveva notato la presenza di un uomo a bordo del bus, con il volto travisato, che stava danneggiando gli arredi interni con un martellino frangi-vetro. L’autista, mantenendosi a distanza di sicurezza, ha potuto osservare l’uomo — descritto con precisione — mentre scendeva dal mezzo indossando un gilet catarifrangente e un foulard di colore amaranto che gli copriva il volto, portando con sé il giubbotto di servizio recante la scritta Autolinee Toscane. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it