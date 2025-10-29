Danneggia un autobus e ruba il giubbotto dell’autista arrestato

Firenze, 29 ottobre 2025 – È stato arrestato nel tardo pomeriggio di martedì un uomo che, salito a bordo di un autobus di linea al termine della corsa, ha danneggiato gli arredi interni del mezzo con un martellino frangi-vetro e rubato il giubbotto di servizio dell’autista. L’episodio è avvenuto in viale Benedetto Croce, nel quartiere di Sorgane, alla fermata dell’autobus dove sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale. L’autista, dipendente della società Autolinee Toscane, ha riferito che dopo aver fatto scendere i passeggeri aveva notato la presenza di un uomo con il volto travisato che stava colpendo e danneggiando la cabina di guida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

