Damiano David si sposa

Metropolitanmagazine.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Damiano David, 26 anni, e Dove Cameron, 29 anni, potrebbero essere pronti a giurarsi “sì” per la vita. A rivelarlo è il settimanale  Chi, che ha pubblicato alcune foto dei due insieme. A catturare l’attenzione è un grande solitario con taglio princess, incastonato in un pavé di diamanti, che brilla sull’anulare sinistro della cantante canadese. I due sono stati paparazzati a Sydney mentre passeggiavano sorridenti. Ma un gesto non è passato inosservato: lei, a un certo punto, si è “sfilata” l’anello, un prezioso  solitario  che lei ha tentato in ogni modo di nascondere, ma la cui semplice vista è bastata per scatenare i rumors su un possibile fidanzamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

damiano david si sposa

© Metropolitanmagazine.it - Damiano David si sposa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

damiano david sposa“Damiano David si sposa”: spunta un indizio - Damiano David e Dove Cameron, spunta un anello sospetto a Sydney: gli esperi di gossip parlano di nozze vicine. Si legge su donnaglamour.it

damiano david sposaDamiano David si sposa? L’indizio che fa pensare alle nozze con Dove Cameron - Un anello di diamanti al dito di Dove Cameron scatena i rumors: Damiano David dei Måneskin sta per sposarsi? Segnala rds.it

damiano david sposaDamiano David e Dove Cameron presto sposi? Spunta un anello - Scintilla un anello al dito di Dove Cameron che lo nasconde ai paparazzi e il web impazzisce: matrimonio in vista con Damiano David? Lo riporta 105.net

Cerca Video su questo argomento: Damiano David Sposa