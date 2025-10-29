Damiano David si sposa
Damiano David, 26 anni, e Dove Cameron, 29 anni, potrebbero essere pronti a giurarsi “sì” per la vita. A rivelarlo è il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto dei due insieme. A catturare l’attenzione è un grande solitario con taglio princess, incastonato in un pavé di diamanti, che brilla sull’anulare sinistro della cantante canadese. I due sono stati paparazzati a Sydney mentre passeggiavano sorridenti. Ma un gesto non è passato inosservato: lei, a un certo punto, si è “sfilata” l’anello, un prezioso solitario che lei ha tentato in ogni modo di nascondere, ma la cui semplice vista è bastata per scatenare i rumors su un possibile fidanzamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Damiano David: tonight live in Tokyo, Garden Theatre! Doors: 6.00 PM Showtime: 7.00 PM Local Time *** Ph: Fabio Piemonte Vai su Facebook
| Damiano David tonight on stage during his concert at Palazzo dello Sport in Rome, Italy. © maneskinofficialfanclub 1/3 - X Vai su X
