Damiano David pronto per il matrimonio con Dove Cameron? Lei pizzicata con un maxi anello al dito che poi nasconde

Il diamante comparso sull’anulare della mano sinistra di Dove Cameron è grosso come una nocciola. Una new entry nel look della cantante che compare poco dopo il suo secondo anniversario con Damiano David, rockstar tutta italiana e leader dei Maneskin. A pubblicare le foto è stato il settimanale Chi nella sua uscita di mercoledì 29 ottobre. Le indiscrezioni dagli Usa: «Il matrimonio s’ha da fare». È subito mania tra i fan di Damiano David, così come tra quelli dell’americana. Quelle stesse strade di Sydney dove due anni fa era sbocciato l’amore tra le due star, ora potrebbero essere state teatro del grande «sì». 🔗 Leggi su Open.online