Damiano David matrimonio in arrivo con Dove Cameron? Lei nasconde l’anello
Damiano David sta pensando di convolare a nozze con la fidanzata Dove Cameron? In queste ore impazza il gossip su una delle coppie più ammirate e chiacchierate del momento, un incontro perfetto tra rock e glamour hollywoodiano, tra ribellione e dolcezza. Da quando il frontman dei Måneskin e l’attrice americana hanno reso pubblica la loro storia, ogni gesto, sguardo o dettaglio catturato dai paparazzi scatena un’ondata di curiosità. Ora, però, un particolare non è passato inosservato: al dito della bella Dove è apparso un misterioso anello, un prezioso solitario che lei ha tentato in ogni modo di nascondere, ma la cui semplice vista è bastata per scatenare i rumors su un possibile fidanzamento. 🔗 Leggi su Dilei.it
Damiano David: tonight live in Tokyo, Garden Theatre! Doors: 6.00 PM Showtime: 7.00 PM Local Time *** Ph: Fabio Piemonte Vai su Facebook
| Damiano David tonight on stage during his concert at Palazzo dello Sport in Rome, Italy. © maneskinofficialfanclub 1/3 - X Vai su X
