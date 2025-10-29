Damiano David matrimonio in arrivo con Dove Cameron? Lei nasconde l’anello

Damiano David sta pensando di convolare a nozze con la fidanzata Dove Cameron? In queste ore impazza il gossip su una delle coppie più ammirate e chiacchierate del momento, un incontro perfetto tra rock e glamour hollywoodiano, tra ribellione e dolcezza. Da quando il frontman dei Måneskin e l’attrice americana hanno reso pubblica la loro storia, ogni gesto, sguardo o dettaglio catturato dai paparazzi scatena un’ondata di curiosità. Ora, però, un particolare non è passato inosservato: al dito della bella Dove è apparso un misterioso anello, un prezioso solitario che lei ha tentato in ogni modo di nascondere, ma la cui semplice vista è bastata per scatenare i rumors su un possibile fidanzamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

