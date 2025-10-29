Dall' ufficio alla cena la gonna a portafoglio si rivela la protagonista più sofisticata e originale del guardaroba di stagione 

A vvolgente raffinatezza. Oltre a modelli a pieghe, declinazioni longuette e versioni in maglia, il ricco e variegato panorama delle skirts invernali non può fare a meno della gonna a portafoglio elegante. Gonna e stivali, 5 abbinamenti perfetti a cui ispirarsi X La cosiddetta wrap skirt, infatti, si conferma l’assoluta protagonista in passerella e nei look dello street style. La gonna più desiderata dell’ Inverno 2025 risponde dunque a un identikit ben preciso, che fa affidamento su una lunghezza midi e su materiali come lana e pelle. Tra sfumature di viola, verde e marrone, oltre a fantasie a quadretti e ispirazioni tartan, la gonna a portafoglio elegante sarà l’irrinunciabile capo passe-partout dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

