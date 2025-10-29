Dall’Ucraina alla Ue è corsa ad avere le armi di Israele Abbiamo nemici in comune
Alla fine di settembre il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva annunciato di aver ricevuto il sistema di difesa aerea Pa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dall'inizio della guerra, 661 bambini ucraini sono stati uccisi negli attacchi russi. A dichiararlo è stato il Procuratore Generale dell'Ucraina. - facebook.com Vai su Facebook
«L’Ucraina non sarà protetta dall’articolo 5 se resta fuori dalla Nato, servono garanzie diverse» https://24plus.ilsole24ore.com/art/l-ucraina-non-sara-protetta-dall-articolo-5-se-resta-fuori-nato-servono-garanzie-diverse-AHWBw2zC?utm_term=Autofeed&utm_ - X Vai su X