Dallo scout Federico all’avvocato Samuele | Spalletti alla Juve è un affare di famiglia

Luciano Spalletti alla Juventus è diventato un "affare di famiglia". Come noto, dopo l'esonero di Igor Tudor, il tecnico toscano è vicinissimo al sedersi sulla panchina bianconera. Nel club piemontese ritroverebbe il figlio Federico ( assunto da Giuntoli lo scorso anno ), ma a definire il suo approdo a Vinovo sapete chi ci starebbe pensando? Secondo quanto riferisce l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, ad occuparsi della trattativa è l'altro suo figlio Samuele.

