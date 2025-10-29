Dallo scout Federico all’avvocato Samuele | Spalletti alla Juve è un affare di famiglia
Luciano Spalletti alla Juventus è diventato un “affare di famiglia”. Come noto, dopo l’esonero di Igor Tudor, il tecnico toscano è vicinissimo al sedersi sulla panchina bianconera. Nel club piemontese ritroverebbe il figlio Federico ( assunto da Giuntoli lo scorso anno ), ma a definire il suo approdo a Vinovo sapete chi ci starebbe pensando? Secondo quanto riferisce l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, ad occuparsi della trattativa è l’altro suo figlio Samuele. Leggi anche: Spalletti alla Juventus, ovvero basta con la solfa del tradimento: il professionismo non si studia a scuola? Spalletti alla Juve, affare nelle mani del figlio Samuele. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
