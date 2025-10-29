Dall’egittologia alla politica | incontro targato Anassilaos
Ancora l’Antico al centro della riflessione dell’Associazione Culturale Anassilaos, un antico declinato però in maniera del tutto diversa e originale attraverso il pensiero di Furio Jesi (1941-1980), un pensatore non facile da classificare per l’ampiezza dei suoi interessi e la complessità della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondisci con queste news
Terzo ed ultimo appuntamento del calendario ARCHEOLOGIA A CORTE CASTELLO promossa dall’associazione Klousios. Relatori di altissimo profilo e temi di indubbio interesse per appassionati e per chi si lascia sfidare dal fascino dell’archeologia. Vai su Facebook