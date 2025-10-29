Dalle sfilate horror alle cene con delitto | ecco le iniziative da paura per Halloween

Maschere, sfilate horror e tanto divertimento. Voi cosa farete per Halloween? Ecco una guida con gli eventi più interessanti che appassioneranno grandi e piccini.Halloween Party al Centro Commerciale Maregrosso Appuntamento il 31 ottobre, dalle 17 alle 19,30 al Centro commerciale Maregrosso per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

