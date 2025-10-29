Dalla sabbia messaggio in bottiglia le ultime lettere di due soldati della prima guerra mondiale | Siamo felici

L'incredibile scoperta di una coppia su una spiaggia dell'Australia dove dalla bottiglia sono emerse le ultime lettere di due soldati in partenza per la Prima Guerra Mondiale nel 1916. Per oltre 100 anni quei messaggi sono rimasti sepolti e sono stati ora di consegnati ai parenti dei due militari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

