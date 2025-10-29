Dalla Regione oltre 4 milioni per la sicurezza idraulica del Tevere

Roma, 29 ottobre 2025 – La mitigazione del rischio idraulico presente nel basso corso del fiume Tevere e, in particolare, nella città di Roma, rappresenta un obiettivo prioritario del Programma Pr Fesr della Regione Lazio. Roma presenta un rischio idraulico molto superiore alla media regionale con una popolazione esposta pari a 84,3 abitante per kmq (la media nazionale è di 22,6 e quella regionale di 10,2) e un importante complesso di difese idrauliche urbane lungo 114 km di argini e 11 impianti idrovori. Per questi motivi la Giunta regionale ha deciso di destinare 4,2 milioni di euro del Programma Fesr per l’attuazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico attraverso la rifunzionalizzazione del reticolo idrografico e delle opere idrauliche di competenza regionale, nel tratto metropolitano del fiume Tevere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it