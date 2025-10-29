Dalla politica all’attivismo | chi è Emanuele Fiano l’ex deputato contestato lunedì alla Ca’ Foscari
Sessant’anni compiuti lo scorso marzo, Emanuele Fiano è una delle figure più note del Partito Democratico italiano, con una carriera politica che ha attraversato cinque legislature consecutive alla Camera dei Deputati. Ma cosa fa oggi l’ex deputato dopo la sconfitta elettorale del settembre 2022, quando perse il collegio uninominale di Sesto San Giovanni contro Isabella Rauti di Fratelli d’Italia? E soprattutto, quale episodio recente ha riportato alla sua memoria i fantasmi più bui della storia familiare? Nato a Milano il 13 marzo 1963, Emanuele Fiano è figlio di Nedo Fiano, ebreo deportato ad Auschwitz e unico superstite di un’intera famiglia sterminata nei campi di concentramento. 🔗 Leggi su Cultweb.it
