dalla musica alta ai cazzotti arrestato un 44enne

Calcinaia (Pisa), 29 ottobre 2025 – L’intervento dei carabinieri in un bar di Fornacette è stato richiesto perché dal locale, alle 2 di notte, proveniva musica ad alto volume per l’ora della notte. Ma quando i militari della stazione di Calcinaia sono arrivati si sono trovati di fronte a una situazione ben più complicata. Una donna che diceva di essere stata derubata degli occhiali da un 44enne di origine straniera, presente nel locale, in evidente stato di ebrezza alcolica. L’uomo, a causa dell’alcol assunto nel corso della serata, ha reagito in maniera alquanto violenta alle dichiarazioni della donna e se l’è presa con lei e con i militari dell’Arma che, alla fine, anche con il supporto di colleghi dell’aliquota radiomabile della compagnia, sono riusciti a bloccarlo, ammanettarlo e arrestarlo per “resistenza, lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale e lesioni personali nei confronti di una donna”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

