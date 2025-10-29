Dalla gonna stravagante a quella di pelle dal tailleur spezzato ai pantaloni slim

Qual è la scarpa che non può mancare nel guardaroba dell’ autunno 2025? Senza dubbio quella capace di andare d’accordo con ogni capo dell’armadio, spaziando dai completi per l’ufficio ai pezzi più casual per il tempo libero, fino ad arrivare ai look da sera. Ma anche quella che sappia coniugare stile e praticità, senza dimenticare la comodità e le tendenze della stagione. Sembra un’impresa impossibile. E invece questa scarpa esiste ed è la décolletée tacco midi. Hanno il dettaglio del tacco medio che le rende facili da portare anche per tutto il giorno e che aggiunge quei centimetri in più capaci di slanciare la figura con poco sforzo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dalla gonna stravagante a quella di pelle, dal tailleur spezzato ai pantaloni slim

