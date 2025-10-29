Dalla difesa dei server alla difesa del sistema-Paese | l’Italia arma il dominio cyber

Il nuovo reparto da 1.500 specialisti introduce una capacità operativa continua, in grado di prevenire, contenere e — nei limiti di legge — contrastare attacchi che oggi colpiscono tanto le infrastrutture materiali quanto lo spazio informativo da cui dipende la stabilità dello Stato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dalla difesa dei server alla difesa del sistema-Paese: l’Italia arma il dominio cyber

News recenti che potrebbero piacerti

#CeSIEvents – Il Consigliere del Ministro della #difesa e Presidente del CeSI Andrea Margelletti avrà l’onore di partecipare il prossimo #29ottobre in qualità di Curatore scientifico degli atti, alla Prima Conferenza Nazionale “L’Artico, la Difesa e il Sistema Paes Vai su Facebook

Il comitato di quartiere che aiuta il vigilante almeno per le spese della difesa. #vigilante #quartarepubblica - X Vai su X

Sistemi di difesa cinese in Medio Oriente: perché spunta un sistema HQ-9B nel deserto - L'Egitto avrebbe schierato sistemi di difesa aerea a lungo raggio cinesi HQ- Si legge su ilgiornale.it

Dal virtuale al reale: così l’IA trasforma la difesa - In quest’ottica, Elt ha sviluppato sistemi EW per tutte le tipologie di sottomarini, in particolare per la classe U212 NFS. Lo riporta startmag.it

Difesa, RAIT88 a Seafuture col suo sistema di addestramento in VR - RAIT88, hub strategico e sistemico per la Difesa e la Nato che fornisce soluzioni all'avanguardia nei servizi di ingegneria, intermediazione e vendita di componentistica, ... Riporta notizie.tiscali.it