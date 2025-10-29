Dalla Corte dei conti no al Ponte sullo stretto Meloni | Ennesimo atto di invasione dei giudici
Stop "tecnico" alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La Corte dei conti ha respinto il visto di legittimità sulla delibera CIPESS n. 412025 relativa al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. La decisione è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, al termine della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025. La delibera, approvata dal CIPESS lo scorso 6 agosto, prevedeva l’assegnazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e l’approvazione del progetto definitivo ai sensi del decreto-legge n. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tirocini presso la Corte dei Conti Europea La Corte dei Conti Europea, propone tirocini retribuiti per laureat?. I/le candidati selezionat? potranno contare su una indennità di 1.600 euro mensili per un soggiorno in Lussemburgo della durata complessiva di 6 m Vai su Facebook
$Contipubblici, la $CorteConti ha parificato con eccezioni il $Rendiconto generale della Regione $Calabria per l’esercizio 2024, leggi i documenti - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, schiaffo della Corte dei Conti: "No al visto di legittimità". Meloni: "Ennesima invasione dei giudici" - "La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico". affaritaliani.it scrive
Corte dei Conti: no al visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto - Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha fortemente voluto il progetto aveva detto: “La Corte dei Conti verifichi pure, ma i cantieri devono partire a novembre”. Scrive rainews.it
Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità. Salvini: «Scelta politica più che giudizio tecnico» - «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte ... Si legge su corriereadriatico.it