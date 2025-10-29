Dalla chiave inglese al software | la Talent Drive Academy di Eurocar Italia in Bonaldi forma i tecnici dell’auto del futuro

Bergamonews.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lavoro in officina non è più quello di una volta: negli ultimi decenni il mestiere del meccanico si è trasformato, seguendo l’evoluzione dellauto da prodotto meccanico a sistema elettronico e digitale, dotato di motore ibrido o elettrico e software che richiedono nuove competenze e strumenti. Oggi, accanto alle  attività tradizionali  – come la riparazione dei motori, la sostituzione delle pastiglie dei freni, i tagliandi o i cambi gomme – si affiancano  diagnosi elettroniche,  aggiornamenti software  e  manutenzioni high-tech. L’officina moderna è così diventata un luogo dove  competenza meccanica e conoscenza digitale   convivono  e si completano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

dalla chiave inglese al software la talent drive academy di eurocar italia in bonaldi forma i tecnici dell8217auto del futuro

© Bergamonews.it - Dalla chiave inglese al software: la Talent Drive Academy di Eurocar Italia in Bonaldi forma i tecnici dell’auto del futuro

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Chiave Inglese Software Talent