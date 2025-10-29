Il lavoro in officina non è più quello di una volta: negli ultimi decenni il mestiere del meccanico si è trasformato, seguendo l’evoluzione dell’auto da prodotto meccanico a sistema elettronico e digitale, dotato di motore ibrido o elettrico e software che richiedono nuove competenze e strumenti. Oggi, accanto alle attività tradizionali – come la riparazione dei motori, la sostituzione delle pastiglie dei freni, i tagliandi o i cambi gomme – si affiancano diagnosi elettroniche, aggiornamenti software e manutenzioni high-tech. L’officina moderna è così diventata un luogo dove competenza meccanica e conoscenza digitale convivono e si completano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Dalla chiave inglese al software: la Talent Drive Academy di Eurocar Italia in Bonaldi forma i tecnici dell’auto del futuro