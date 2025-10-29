Dalila Marchesini e Oleg Antonov si raccontano a Volley Night! LIVE news e aggiornamenti

È tempo di grande volley su Volley Night, il magazine condotto da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con i talent Laura Partenio e Paolo Cozzi! In questa seconda puntata, spazio al racconto in diretta della sesta giornata di Serie A1 femminile e della terza giornata di Superlega maschile, con analisi, curiosità e tutti gli In & Out della settimana.? Ospiti speciali: Dalila Marchesini, campionessa del mondo Under 21 e nuova centrale della Tenaglia Abruzzo Antino Oleg Antonov, ex azzurro e protagonista con la Prisma Taranto in Serie A2 Approfondimenti sui temi più caldi della pallavolo italiana e internazionale, risultati, pronostici e retroscena del weekend di gare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dalila Marchesini e Oleg Antonov si raccontano a Volley Night! LIVE news e aggiornamenti

