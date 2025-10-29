Luciano Spalletti sarà (salvo catastrofi al momento non previste) il nuovo allenatore della Juventus, e questa notizia sta scatenando reazioni contrastanti nel mondo del calcio italiano, in particolare a Napoli. La notizia dell’esonero di Igor Tudor dalla panchina bianconera ha immediatamente acceso i riflettori sul tecnico toscano, attualmente libero dopo aver lasciato la guida della nazionale italiana nel 2025. Nato a Certaldo il 7 marzo 1959, Spalletti ha costruito una carriera da allenatore di altissimo livello, costellata di successi e riconoscimenti individuali. Dopo aver concluso la carriera da calciatore nel 1993, ha intrapreso il percorso sulla panchina, costruendo gradualmente la sua reputazione attraverso esperienze con Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese e soprattutto Roma, dove ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa italiana tra il 2005 e il 2009. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dal Vesuvio alla Mole: Spalletti tradisce il cuore (e il tatuaggio) di Napoli per la Juve