Dal primo novembre entra in vigore il nuovo contratto nazionale per i collaboratori familiari una firma storica che riconosce il valore di un lavoro spesso invisibile ma che ma farà rivedere i bilanci di chi assume

Dietro molte porte di casa, in ogni città e ogni giorno, ci sono donne e uomini che si prendono cura di anziani, bambini, persone fragili. Sono colf, badanti, baby sitter: lavoratori spesso invisibili, ma indispensabili per tenere in piedi la quotidianità di milioni di famiglie. Ora, per loro, arriva una novità che cambia un po' la situazione. È stato firmato il nuovo Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, che entrerà in vigore il 1° novembre 2025. L'intesa, raggiunta tra i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro, che riguarda oltre 817mila lavoratori in tutta Italia, promette di restituire dignità e diritti a chi lavora nelle case.

