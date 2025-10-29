Roma, 29 ottobre 2025 – Il film su Bruce Springsteen ‘Liberami dal nulla’ era annunciato come un grande omaggio alla carriera del “Boss”. Il debutto in sala, però, non ha avuto l’impatto sperato: incassi contenuti e recensioni tiepide hanno raffreddato l’entusiasmo. Secondo le analisi di testate internazionali come Variety e The Hollywood Reporter, la pellicola potrebbe trovare una seconda vita sulle piattaforme digitali, dove una parte consistente del pubblico di Springsteen guarda abitualmente concerti e documentari musicali. Un debutto sotto le attese. Nei primi giorni di programmazione il film ha registrato incassi inferiori alle previsioni, sia negli Stati Uniti che in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal palco al cinema, ma senza magia: partenza lenta per il film su Springsteen