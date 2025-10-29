Dal grano al mare viaggio nei sapori agrigentini con i laboratori del gusto Slow food

Olio extravergine di oliva, frutta secca, farine, formaggi, vini e pesce azzurro: sono i protagonisti dei laboratori del gusto, il progetto promosso da Slow food Agrigento aps nell'ambito delle iniziative di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025.L'iniziativa, finanziata dal comune di.

