Dal governo 80 milioni di euro in più sulla salute mentale | l’impegno di Schillaci e Gemmato

Il governo stanzia 80 milioni di euro in più sulla salute mentale. Nella legge finanziaria, che prevede un incremento notevole dei fondi per il servizio sanitario, anche questo provvedimento, frutto del lavoro di concertazione tra gli esponenti dell’esecutivo e i tecnici. Il lavoro del tavolo tecnico. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il sottosegretario, Marcello Gemmato hanno lavorato di pari passo con il tavolo tecnico. Il gruppo di lavoro è coordinato da Alberto Siracusan o, già ordinario di psichiatria a Tor Vergata e presidente del Consiglio superiore della sanità, e Giuseppe Nicolò, curatore dell’ultima edizione italiana del Dsm e autore del “Manuale per i disturbi di personalità “, appena pubblicato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

