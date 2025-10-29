Dal centro alla provincia | quanto costa e dove conviene comprare o affittare casa

Forlitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la domanda in costante aumento, anche i prezzi delle abitazioni a Forlì continuano a salire, seguendo l’andamento generale del mercato immobiliare in Emilia-Romagna. Il valore medio al metro quadro per l’acquisto di una casa nella regione ha ormai superato la soglia dei 2 mila euro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Centro Provincia Costa Conviene