Dal centro alla provincia | quanto costa e dove conviene comprare o affittare casa
Con la domanda in costante aumento, anche i prezzi delle abitazioni a Forlì continuano a salire, seguendo l’andamento generale del mercato immobiliare in Emilia-Romagna. Il valore medio al metro quadro per l’acquisto di una casa nella regione ha ormai superato la soglia dei 2 mila euro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Firmato il protocollo tra Ministero e Provincia: il nuovo centro sarà operativo nel 2026 e risponderà alle esigenze locali Vai su Facebook