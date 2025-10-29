Dal 30 ottobre le candidature per viaggiare gratis in Europa con Interrail
LA POSSIBILITÀ. Possono candidarsi i giovani del 2007, cittadini o residenti nell’Ue. Potranno fare un viaggio fino a 30 giorni da questa primavera, da soli o in gruppo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
