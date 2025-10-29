Dal 30 ottobre le candidature per viaggiare gratis in Europa con Interrail

Ecodibergamo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA POSSIBILITÀ. Possono candidarsi i giovani del 2007, cittadini o residenti nell’Ue. Potranno fare un viaggio fino a 30 giorni da questa primavera, da soli o in gruppo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

dal 30 ottobre le candidature per viaggiare gratis in europa con interrail

© Ecodibergamo.it - Dal 30 ottobre le candidature per viaggiare gratis in Europa con Interrail

Leggi anche questi approfondimenti

30 ottobre candidature viaggiareDal 30 ottobre le candidature per viaggiare gratis in Europa con Interrail - i giovani del 2007, cittadini o residenti nell’Ue potranno fare un viaggio fino a 30 giorni da questa primavera, da soli o in gruppo. Segnala ecodibergamo.it

30 ottobre candidature viaggiareInterrail, dal 30 ottobre le candidature per viaggiare gratis in Europa - Possono candidarsi i giovani nati nel 2007, cittadini o residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea: tutti i dettagli ... Segnala giornaledibrescia.it

30 ottobre candidature viaggiareInterrail gratuito per i diciottenni: candidature aperte dal 30 ottobre al 13 novembre - Una nuova occasione per scoprire l'Europa: torna l'Interrail gratuito per i giovani di 18 anni che, dal prossimo 30 ottobre, potranno candidarsi ... Si legge su travelquotidiano.com

Cerca Video su questo argomento: 30 Ottobre Candidature Viaggiare