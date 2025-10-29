Dai maltrattamenti in famiglia al porto abusivo d' armi deve scontare oltre 2 anni | preso

Nella giornata di mercoledì 29, i carabinieri di Mesola hanno arrestato un 45enne su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ferrara, per delle violazioni commesse dal 2006 al 2018.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Caltanissetta. Maltrattamenti in famiglia, tre provvedimenti restrittivi eseguiti dalla Polizia. Vai su Facebook

Alghero, accusata di maltrattamenti in famiglia: assolta 41enne - X Vai su X

Maltrattamenti in famiglia: il “body shaming” del padre sulla figlia configura il reato - La Cassazione conferma: il body shaming del padre verso la figlia integra il reato di maltrattamenti familiari ai sensi dell’art. Secondo diritto.it

Maltrattamenti in famiglia. Tre interventi - Dopo averlo denunciato, moglie e figlio si sono trasferiti dai genitori della donna, per timore delle ritorsioni che avrebbe subito dal compagno di lei, se solo avesse sospettato che aveva chiesto ... Lo riporta ilgiorno.it

Minacce in aula e sentenze: "Maltrattamenti in famiglia, così insegnare diventa sempre più un’impresa" - Con una sentenza che sicuramente farà discutere la Cassazione ha affermato che gli insegnanti che ... Si legge su ilrestodelcarlino.it