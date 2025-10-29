Dagli scarti di Lamborghini nascono i super robot a difesa dell' ambiente

Sono "atterrati" all'apertura di Lucca Comics & Games 6 super robot trasformabili, difensori dell'ambiente, firmati Scart (laboratorio artistico del Gruppo Hera) e Automobili Lamborghini, realizzati con gli scarti di produzione delle vetture del Toro. Il progetto nasce nell'ambito della collaborazione fra le due aziende, finalizzata alla promozione dell'economia circolare nella gestione e valorizzazione degli scarti industriali.

