Da Vienna a Parigi Sinner c' è e potrebbe anche tornare numero 1

Gqitalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Vienna a Parigi, Jannik Sinner c'è: il numero 2 al mondo oggi scende in campo contro Zizou Bergs per il secondo turno del Rolex Masters 1000 di Parigi, l'ultimo della stagione. L'azzurro arriva a Parigi dopo il forfait dell'anno scorso, ma già certo della qualificazione alle ATP Finals di Torino. E con una grande speranza: tornare numero 1 al mondo. Dove vedere Sinner al Rolex Masters di Parigi in diretta streaming.

