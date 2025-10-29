Da Vienna a Parigi Sinner c' è e potrebbe anche tornare numero 1
Da Vienna a Parigi, Jannik Sinner c'è: il numero 2 al mondo oggi scende in campo contro Zizou Bergs per il secondo turno del Rolex Masters 1000 di Parigi, l'ultimo della stagione. L'azzurro arriva a Parigi dopo il forfait dell'anno scorso, ma già certo della qualificazione alle ATP Finals di Torino. E con una grande speranza: tornare numero 1 al mondo. Dove vedere Sinner al Rolex Masters di Parigi in diretta streaming. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Dopo la vittoria a Vienna contro Zverev, l'altoatesino si prepara per Parigi-Bercy e le ATP Finals con un obiettivo chiaro per il futuro - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner GIOCHERÀ il Masters 1000 di Parigi, come da lui stesso confermato in conferenza a Vienna ? "Dopo Vienna giocherò a Parigi, poi la stagione sarà quasi finita, mancano solo tre tornei: è il momento di dare l'ultima spinta" - X Vai su X
Sinner a Parigi prova a sorpassare Alcaraz. Mercoledì sfida Bergs. Bene anche l’avvio di Cobolli e mercoledì c’è il derby Musetti-Sonego - 1 Carlos Alcaraz e al Masters 1000 della capitale francese. Si legge su blitzquotidiano.it
Sinner-Bergs oggi a Parigi, ultimo Masters 1000 per Jannik: orario e dove vederla in TV e in chiaro - Sinner fa il suo esordio a Parigi contro Zizou Bergs nel secondo turno del Masters 1000. Si legge su fanpage.it
Sinner, cambia tutto al Masters di Parigi: si cancella! - Raggiunto l'obiettivo minimo della finale a Vienna, il campione azzurro guarda già al torneo di Parigi: c'è una novità non di poco conto ... Scrive diregiovani.it