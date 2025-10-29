Dal padre dell’Illuminismo lombardo al palcoscenico: in Brianza riposano grandi della storia, della letteratura, della musica leggera, dello sport. E forse qualche fan ne approfitterà per seguire l’itinerario fuori dagli schemi di Ognissanti. Prima tappa, la cappella Verri a Ornago, accanto al Santuario della Beata Vergine del Lazzaretto ci sono le spoglie di Pietro Verri, fondatore del Caffè, la rivista del riformismo italiano, immancabile per i visitatori l’eco di Alessandro Manzoni. Un salto avanti di più di un secolo e a una manciata di chilometri nella vicina Concorezzo ci si può raccogliere sull’ultima destinazione di Elio Vittorini, l’autore di “Conversazione in Sicilia”, una delle “voci” più potenti del Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Verri a Reitano e Magni. Le tombe celebri della Brianza