Da Venere a Vanvitelli La storia negli avatar Sono loro i testimonial

Avatar e Intelligenza artificiale, quando la candidatura di Ancona parte dalla sua storia millenaria per andare incontro al futuro. In attesa che le rappresentazioni grafiche nel mondo digitale migliorino di qualità, si fa di necessità virtù. Di certo, le immagini e le voci di alcuni personaggi indissolubilmente legati alla storia della città dorica, veri promoter della candidatura di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2028, hanno suscitato interesse e in parte gradimento. A ognuno di loro è stata assegnata una macroarea del progetto. Da Venere – partendo dalla storia ellenica di Ancona, col tempio dedicato alla dea sopra cui sorse poi la cattedrale di San Ciriaco –, fino al tenore Franco Corelli; in mezzo, l’eroina anconetana Stamira, l’architetto Luigi Vanvitelli, nume tutelare di "Questo mare" e creatore della Mole, e Ciriaco de’ Pizzecolli, padre dell’archeologia e grande viaggiatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it