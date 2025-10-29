Da SocialMediaGirls alle chat di classe | l’IA che fabbrica pornografia ora colpisce studentesse e professoresse

L'archiviazione di Phica.eu aveva suscitato un senso di sollievo. In quella piattaforma, che si presentava come “community privata”, venivano raccolti contenuti intimi — spesso reali, altre volte no — riguardanti studentesse, giovani lavoratrici, donne comuni, senza alcun consenso. Lo schema era quello già visto altrove: la dinamica del possesso, la logica dello scambio, il patto omertoso tra utenti, la sottrazione sistematica della volontà altrui. Quello che sembrava un caso isolato si è rivelato invece parte di un fenomeno più ampio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

