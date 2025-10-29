Da sfigato a super cool Il piumino leggero conquista l’inverno con 100 grammi di puro stile

U n tempo si infilava di soppiatto sotto la giacca o il cappotto, per sfidare il freddo in motorino o a piedi per le vie della città. Oggi il piumino trapuntato ma leggero non si nasconde più: si mostra, piuttosto, con disinvoltura, e si trasforma così per ogni donna nel nuovo alleato chic della mezza stagione. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Leggi anche › Giorno paga. 10 must-have da comprare con lo stipendio di ottobre 2025 Ripiegato e compatto in borsa, da portare sempre con sé e tirare fuori all’occorrenza. Il mitico “100 grammi”, chiamato così per il peso piuma dell’imbottitura sottile, è capace di scaldare l’outfit senza ingombrare. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da "sfigato" a super cool. Il piumino leggero conquista l’inverno con 100 grammi (di puro stile)

