Da quasi Pallone d' oro a problema | Real c' è un caso Vinicius

Gazzetta.it | 29 ott 2025

Secondo dietro Rodri nel premio 2024, il brasiliano non ha legato con Xabi Alonso che spesso lo sacrifica. Al Clasico è scoppiato dopo l’ennesima sostituzione, e anche il futuro appare un rebus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da quasi Pallone d'oro a problema: Real, c'è un caso Vinicius

