Da Napoli a Londra il Sud si presenta unito al WTM
Tra numeri in ascesa e squilibri territoriali, l’Italia guarda a Londra per rilanciare il proprio racconto turistico. In vista del WTM – World Travel Market, Worldtours porta un modello nato a Napoli e pensato per il Sud Italia, con l’obiettivo di mostrarsi sul palcoscenico globale con un approccio integrato e competitivo. Un’idea nata a Napoli, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Novembre • CrazyTrip ?3 Voli 2 Città 5 Notti 71€? Avoloavolers, ho appena creato un Crazy-Trip per fine novembre. Visiterete in ordine 1 Dublino - 2Londra Si parte da Napoli e si ritorna su Napoli. Il prezzo é come pi Vai su Facebook
Londra chiama il Sud: Worldtours porta il modello Napoli al WTM - Mentre il comparto del turismo internazionale si prepara a chiudere l’anno con numeri in crescita, ma anche con forti squilibri territoriali, l’Italia guarda ... Lo riporta pupia.tv