Da Mirko Casadei a Gene Gnocchi è qui la festa

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci saranno Mirko Casadei, i Ridillo e Gene Gnocchi tra i protagonisti del Bim Christmas, il grande calendario di eventi che dal 30 novembre al 6 gennaio porterà a Bellaria Igea Marina luci, musica e tanta voglia di stare insieme. Un mese di appuntamenti firmato da fondazione Verdeblu, amministrazione comunale e le realtà del territorio. A presentarlo, ieri al Palazzo del Turismo, l’assessora Milena Casali che ha riassunto così lo spirito dell’iniziativa: "Il nostro è un Natale semplice, autentico, che nasce dal desiderio di ritrovarci". L’avvio ufficiale sarà sabato 30 novembre con l’accensione delle luminarie in piazzetta Fellini e la parata dei Babbi Natale dell’accademia InArte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

da mirko casadei a gene gnocchi 232 qui la festa

© Ilrestodelcarlino.it - Da Mirko Casadei a Gene Gnocchi, è qui la festa

Scopri altri approfondimenti

mirko casadei gene gnocchiDa Mirko Casadei a Gene Gnocchi, è qui la festa - A Igea Marina, in piazzetta Alda Merini dal 6 dicembre al 6 gennaio tornerà il celebre presepe di sabbia, mentre dal 3 al 5 gennaio spazio anche allo sport con il torneo Happyfania volley. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Mirko Casadei protagonista di Balamondo nel ricordo di Raoul - In attesa dei concerti di settembre all'Expo di Osaka, in rappresentanza della cultura popolare emiliano romagnola, Mirko Casadei e la sua Popular Folk Orchestra saranno protagonisti in Romagna del ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mirko Casadei Gene Gnocchi