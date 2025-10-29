Da Mirko Casadei a Gene Gnocchi è qui la festa

Ci saranno Mirko Casadei, i Ridillo e Gene Gnocchi tra i protagonisti del Bim Christmas, il grande calendario di eventi che dal 30 novembre al 6 gennaio porterà a Bellaria Igea Marina luci, musica e tanta voglia di stare insieme. Un mese di appuntamenti firmato da fondazione Verdeblu, amministrazione comunale e le realtà del territorio. A presentarlo, ieri al Palazzo del Turismo, l’assessora Milena Casali che ha riassunto così lo spirito dell’iniziativa: "Il nostro è un Natale semplice, autentico, che nasce dal desiderio di ritrovarci". L’avvio ufficiale sarà sabato 30 novembre con l’accensione delle luminarie in piazzetta Fellini e la parata dei Babbi Natale dell’accademia InArte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

