Da Mirko Casadei a Gene Gnocchi è qui la festa
Ci saranno Mirko Casadei, i Ridillo e Gene Gnocchi tra i protagonisti del Bim Christmas, il grande calendario di eventi che dal 30 novembre al 6 gennaio porterà a Bellaria Igea Marina luci, musica e tanta voglia di stare insieme. Un mese di appuntamenti firmato da fondazione Verdeblu, amministrazione comunale e le realtà del territorio. A presentarlo, ieri al Palazzo del Turismo, l’assessora Milena Casali che ha riassunto così lo spirito dell’iniziativa: "Il nostro è un Natale semplice, autentico, che nasce dal desiderio di ritrovarci". L’avvio ufficiale sarà sabato 30 novembre con l’accensione delle luminarie in piazzetta Fellini e la parata dei Babbi Natale dell’accademia InArte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Vi aspettiamo il 5 ottobre alle ore 22.00 a Maratea in piazza Europa con la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra in concerto .. non perdere una serata di puro divertimento con il Liscio Romagnolo, lo spettacolo di un nome, Casadei, che ha fatto la storia della - facebook.com Vai su Facebook
Da Mirko Casadei a Gene Gnocchi, è qui la festa - A Igea Marina, in piazzetta Alda Merini dal 6 dicembre al 6 gennaio tornerà il celebre presepe di sabbia, mentre dal 3 al 5 gennaio spazio anche allo sport con il torneo Happyfania volley. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Mirko Casadei protagonista di Balamondo nel ricordo di Raoul - In attesa dei concerti di settembre all'Expo di Osaka, in rappresentanza della cultura popolare emiliano romagnola, Mirko Casadei e la sua Popular Folk Orchestra saranno protagonisti in Romagna del ... Da ansa.it