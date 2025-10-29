Da Ma il cielo è sempre più blu e E io ci sto Così Rino Gaetano raccontò l' Italia
A 75 anni dalla sua nascita l'eredità musicale e umana di Rino Gaetano rimane più viva che mai. Neppure la morte, arrivata a soli 30 anni a causa di un incidente, ha fermato la sua musica e la sua arte. " La gente se lo ricorda, passano gli anni e lui rimane importante, è come un'alchimia, è veramente indecifrabile. Secondo me è per la sua libertà d'artista, per la sua non appartenenza a nessun codice ", disse Mogol, ricordandolo anni fa. Artista atipico dalla voce grintosa. A renderlo unico nella sua breve ma intensa carriera è stato senza ombra di dubbio il rapporto di amore e disincanto verso l'Italia, con i suoi vizi, le sue virtù e le sue contraddizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
