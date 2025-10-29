Perché perdere tempo a leggersi le oltre novecento pagine di Project 2025, il voluminoso tomo di advocacy politica partorito dal think tank conservatore Heritage Foundation, quando ci si può beare dell’efficace sintesi prodotta da Report? Nei fatti, stando alla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, il volume non sarebbe altro che una sorta di globale “piano di rinascita democratica” di gelliana memoria, con dentro solo un po’ più di bestiame del Montana e di hamburger californiani, e la Heritage una Spectre fuori tempo massimo, con Kevin Roberts al posto di Blofeld. Un’oscura Torre di Mordor che proietta il proprio occhio fiammeggiante oltre l’Oceano Atlantico, dettando l’agenda politico-istituzionale dei vari paesi a trazione “sovranista”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Da Licio Gelli alla Heritage Foundation, l’eterno complottismo sulle riforme