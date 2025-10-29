Da laureata a senzatetto per Alessia la svolta è vicina Offro casa e lavoro

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Un biglietto per Napoli e la vita di Alessia potrà cambiare. La sua storia è diventata un caso in Italia: 59 anni, senza lavoro nonostante la laurea, niente casa, una pensione di poche centinaia di euro al mese, un compagno che tra qualche mese – agli inizi del nuovo anno - diventerà suo marito. Ha rinunciato al nome di fantasia che aveva scelto – Elena – e all’anonimato che tradizionalmente caratterizza gli homeless. Tra poco incontrerà una persona che potrebbe aprirle la porta di un nuovo futuro. “Secondo me la solidarietà non dovrebbe mai mancare. Per questo incontrerò Alessia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

