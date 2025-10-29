Non è crisi, nemmeno allarme. Ma analisi. Quella che Max Allegri sicuramente sta facendo a Milanello, dopo aver visto il pareggio di Bergamo contro l ’Atalanta. Che fa il seguito all’altro pareggio, ben più difficile da pronosticare, in casa contro il Pisa. Che il Milan fatichi con le neopromosse (pareggio con i toscani, sconfitta all’esordio contro la Cremonese) è tema di cui già si disquisisce da un po’ di giorni e che l’allenatore aveva già in parte lasciato cadere con una battuta proprio alla vigilia della partita di settimana scorsa. Ma il punto è un altro: i rossoneri sono un po’ sulle gambe, dopo un inizio davvero molto buono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Gimenez che non segna all’effetto di Leao sulla difesa: i numeri e le cause della frenata del Milan di Allegri