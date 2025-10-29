Da Frankenstein Junior a L' Alba dei morti dementi passando dal demenziale Leslie Nielsen all' ironia tutta sottile di Jarmusch
H alloween 2025 è ormai arrivato, e con lui il solito problema di quale film vedere. Ecco, invece del terrore puro, quest’anno perché non vi buttate sulle parodie dei film horror? Gli streaming ne sono abbastanza pieni, dal re delle parodie Mel Brooks – Frankenstein Junior è al cinema il 30 e 31 ottobre – a John Landis, dal demenziale che fa il verso a Scream all’elegante Per favore non mordermi sul collo! di Roman Pola?ski, un film che pesca a piene mani dalla storica cinefilia vampiresca. Halloween 2024, i migliori film horror da vedere X Leggi anche › Da “Rosemary’s Baby” a “Shutter Island”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CINECITY MANTOVA - MULTISALA CINEMATOGRAFICA. . Il countdown è iniziato: manca pochissimo al #FrankensteinJuniorHalloweenParty più iconico di sempre! Prendete esempio dal Dottor Frankenstein e dalla Creatura e seguite il dress code: gotico-el Vai su Facebook
Cinema: il 30 ed il 31 ottobre anche nei cinema di Puglia torna Frankenstein Junior - X Vai su X
Al Jazeera, dall'alba 30 morti a Gaza - Dall'alba, almeno 30 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi militari israeliani nella zona centrale e meridionale di Gaza. Da ansa.it
A Gaza 29 morti dall'alba, almeno 4 bambini - Almeno 29 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano a Gaza dall'alba, secondo quanto riferito ad al- ansa.it scrive