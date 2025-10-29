H alloween 2025 è ormai arrivato, e con lui il solito problema di quale film vedere. Ecco, invece del terrore puro, quest’anno perché non vi buttate sulle parodie dei film horror? Gli streaming ne sono abbastanza pieni, dal re delle parodie Mel Brooks – Frankenstein Junior è al cinema il 30 e 31 ottobre – a John Landis, dal demenziale che fa il verso a Scream all’elegante Per favore non mordermi sul collo! di Roman Pola?ski, un film che pesca a piene mani dalla storica cinefilia vampiresca. Halloween 2024, i migliori film horror da vedere X Leggi anche › Da “Rosemary’s Baby” a “Shutter Island”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Da "Frankenstein Junior" a "L'Alba dei morti dementi", passando dal demenziale Leslie Nielsen all'ironia tutta sottile di Jarmusch