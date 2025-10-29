Da Caravaggio a Napoli a Man Ray a Milano e Beato Angelico a Firenze | le mostre d’arte da non perdere questo autunno
C’è un periodo, tra la fine di ottobre e i primi di novembre, in cui l’Italia sembra accendersi di nuovo. È come se, archiviata l’estate e i suoi eccessi, si tornasse a respirare con calma, ricercando la bellezza nello slow living. È il momento del cosiddetto “Capodanno dell’arte”, l’avvio non ufficiale della stagione espositiva più densa dell’anno, quando musei, palazzi storici e gallerie spalancano i cancelli a mostre che dureranno fino a Natale (e oltre). C’è odore di festa, ma ancora senza cappotto. Complice il ponte di Ognissanti, che regalerà qualche giorno libero e un clima ancora piuttosto mite (si spera!), le città d’arte tornano a popolarsi di visitatori curiosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NAPOLI. CORPO. LUCE | Per un racconto corsaro. Caravaggio. Mapplethorpe. Pasolini | Extra Fringe al Napoli Fringe Festival Un incontro potente tra arti visive e performance, per esplorare il legame tra Napoli e tre visioni artistiche rivoluzionarie: Carava Vai su Facebook
Caravaggio arriva a Napoli, Ecce Homo di Madrid in mostra al Museo Capodimonte - A Napoli la mostra «Capodimonte Doppio Caravaggio», dal 24 luglio al 2 novembre, sarà un'occasione unica per ammirare l'Ecce Homo di Madrid, l'ultimo capolavoro ad essere entrato nel corpus del ... Scrive ilmessaggero.it
Il Caravaggio ritrovato arriva a Napoli: l'«Ecce Homo» in mostra a Capodimonte - Dal 24 luglio al 2 novembre ci sarà infatti la mostra «Capodimonte Doppio Caravaggio», un'occasione unica per ammirare l'Ecce Homo ... Da ilmattino.it
Caravaggio dipinse a Napoli l'Adorazione, luce sugli ultimi mesi - "L'Adorazione dei Pastori" di Caravaggio custodita al Museo regionale di Messina fu realizzata a Napoli e poi spedita in Sicilia nell'autunno del 1609: Vincenzo Sorrentino, nuovo curatore delle ... Riporta ansa.it