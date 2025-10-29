Da campione di mezza al sogno maratona | Badr Jaafari ospite a Run2u 40a Puntata
In questa intervista esclusiva, Badr Jaafari — atleta italiano classe 1998 dell’Atletica Casone Noceto — racconta il suo percorso dal mezzofondo alla corsa su strada, la vittoria ai Campionati Italiani di Mezza Maratona 2025, e i sogni futuri verso la maratona.? Argomenti della puntata: • Dalla pista alla strada: come è nata la passione di Badr per la corsa • Allenamenti, motivazioni e mentalità vincente di un campione italiano • L’importanza del team Casone Noceto e il valore del gruppo • Obiettivi futuri e sogno maratona • Consigli per i giovani che vogliono intraprendere la carriera sportiva Run2u è il format dedicato a corridori, appassionati di atletica e sportivi che vogliono scoprire il lato umano e tecnico dei protagonisti della corsa italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Il campione olimpico di triathlon si è classificato tra i primi 20 nella mezza maratona di Valencia, è tra i primi 40 europei dell'anno Vai su Facebook
Avezzano, tutto pronto per la prima Mezza Maratona cittadina: la 21K “Città di Avezzano” al via il 9 novembre - AVEZZANO – Fervono i preparativi per la prima Mezza Maratona “Città di Avezzano”, in programma domenica 9 novembre. Come scrive terremarsicane.it
E' la 'mamma' 35enne Sara Bottarelli la campionessa italiana di mezza maratona - A Cremona sui 21,097 chilometri primo titolo italiano per il varesino con il personale di 1h01:48. Segnala tuttosport.com
Cecchini guida Baldelli alla vittoria: oro alla mezza maratona a Palermo per l'atleta non vedente di Borgo Massano - URBINO Michele Baldelli, 41 anni, di Borgo Massano e Simone Cecchini, 30 anni di Schieti di Urbino si sono conosciuti grazie alla passione per la corsa. Secondo msn.com