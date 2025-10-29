Cybersicurezza progetti del Comune per 3 milioni di euro
Il Comune di Latina si attrezza per difendere le proprie infrastrutture e reti informatiche, anche grazie ai fondi Pnrr in materia di cybersecurity, oltre ad innovare i propri servizi a distanza.In particolare, come emerso nel corso della commissione Pianificazione, gli interventi, tra quelli in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
