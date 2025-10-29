Un quasi addio. Che, ironia della sorte, guarda più al futuro che al passato. Oltre a essere un’indagine che spiazza Il Commissario Montalbano. Con la fatica di comprendere i contorni di un crimine che ha molto a che fare con il mondo virtuale. La rete di protezione arriva stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Dove si può vedere, per la prima volta, l’intera raccolta delle puntate. Si tratta del 36mo episodio della serie scritta da Andrea Camilleri e conclude la stagione 14. L’annata più difficile per la produzione della saga di Montalbano, segnata dalla perdita dello scrittore, scomparso il 17 luglio 2019. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cyberbullismo, Anonymous e... un film svedese: quanto è bizzarro il penultimo caso di Montalbano. Stasera in tv "La rete di protezione"