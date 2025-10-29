Curva Nord oggi il ritorno del tifo organizzato per Inter Fiorentina | ieri un’altra testimonianza per l’inchiesta ‘Doppia Curva’
Inter News 24 Curva Nord, oggi il ritorno del tifo organizzato per Inter Fiorentina: ieri un’altra testimonianza per l’inchiesta che riguarda pure il Milan. Oggi è il giorno del ritorno del tifo organizzato a San Siro. Per la sfida del turno infrasettimanale tra Inter e Fiorentina, la Curva Nord nerazzurra porrà fine allo “sciopero” che aveva caratterizzato l’inizio della stagione, riprendendo a sostenere la squadra di Cristian Chivu. Come riportato da Tuttosport, i gruppi si riuniranno sotto un’unica, nuova insegna che simboleggia l’unità e la ripartenza: “Secondo Anello Verde Milano”. Un segnale forte che vuole dimostrare l’indispensabilità del calore del pubblico in un momento delicato per il club meneghino, reduce dalla sconfitta di Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
In occasione della partita tra Inter e Fiorentina, la Curva Nord tornerà a cantare e a sventolare vessilli nel secondo anello verde. Vai su Facebook
?Inter, la Curva Nord: "Dopo un lungo periodo, caratterizzato da restrizioni che hanno privato la nostra curva di striscioni, bandiere e colori, Inter-Fiorentina segna il ritorno dei gruppi organizzati al Meazza. Con rinnovato senso di appartenenza, torniamo a - X Vai su X
Inter, la Curva Nord torna a San Siro: il comunicato della tifoseria nerazzurra, lo striscione e e i gruppi ultrà - La Curva Nord dell'Inter tornerà dal 29 ottobre domani a San Siro, in occasione della partita dei nerazzurri contro la Fiorentina. Riporta msn.com
TS - La Curva torna a cantare, ma Doppia Curva va avanti: ieri un'altra testimonianza - Si riuniranno (ricorda Tuttosport) sotto il nome unico Secondo Anello Verde Milano e ricominceranno a tifare e a sostenere la squadra, dopo lo ... Secondo msn.com
Inter-Fiorentina, ufficiale il ritorno della Curva Nord: “Da domani facciamo vedere che…” - Fiorentina la Curva Nord ricomincerà a cantare per sostenere i nerazzurri in campo ... Secondo msn.com