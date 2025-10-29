Curva Nord oggi il ritorno del tifo organizzato per Inter Fiorentina | ieri un’altra testimonianza per l’inchiesta ‘Doppia Curva’

Inter News 24 Curva Nord, oggi il ritorno del tifo organizzato per Inter Fiorentina: ieri un’altra testimonianza per l’inchiesta che riguarda pure il Milan. Oggi è il giorno del ritorno del tifo organizzato a San Siro. Per la sfida del turno infrasettimanale tra Inter e Fiorentina, la Curva Nord nerazzurra porrà fine allo “sciopero” che aveva caratterizzato l’inizio della stagione, riprendendo a sostenere la squadra di Cristian Chivu. Come riportato da Tuttosport, i gruppi si riuniranno sotto un’unica, nuova insegna che simboleggia l’unità e la ripartenza: “Secondo Anello Verde Milano”. Un segnale forte che vuole dimostrare l’indispensabilità del calore del pubblico in un momento delicato per il club meneghino, reduce dalla sconfitta di Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

