Curiosità a Ravello 4 nuovi scuolabus a zero emissioni

Quattro i nuovi autobus a zero emissioni, con alimentazione completamente elettrica, che entreranno in servizio per il trasporto scolastico e per quello pubblico locale a Ravello. Due automezzi, uno dedicato agli alunni, l'altro per le linee comunali, sono stati inaugurati lla presenza del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

