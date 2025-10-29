Cuore e benessere | Ozzano lancia un ciclo di prevenzione con esperti
È ai nastri di partenza la nuova edizione autunnale de "L’OzZaino dell’Emilia", il ciclo di incontri gratuiti dedicati alla promozione della salute e alla prevenzione cardiovascolare. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune di Ozzano dell’Emilia e l'Ausl, prevede tre appuntamenti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
